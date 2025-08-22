Gülistan Doku’nun Kaybolma Süreci İnceleniyor

KAYBOLAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GÜLİSTAN DOKU’YA AİT GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR

Diyarbakır’ın Ergani ilçesindeki ailesinin kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya (21) ait kayıtları incelemesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 5 Ocak 2020’de kaybolmasından önceki gün ve kaybolduğu güne ait tüm Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntüleri ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları toplandı. Bu görüntüler ve kayıtlar, özel bir ekip tarafından incelenerek Doku’ya ait yeni izlerin peşinde koşuluyor. Doku’nun annesi Bedriye Doku ise, “Ben kızımın kemiklerini istiyorum, bir mezarı olsun. Ben o mezara artık sarılıp ağlayayım” ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL BİLGİLERİ İFŞA EDEN BABA HAPSE GİRDİ

Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, ertesi gün kayıp başvurusunda bulundu. Kentteki KGYS kameralarında yapılan incelemelerde, Gülistan Doku’nun bir minibüse bindiği görünse de nerede indiği belirlenemedi. Yapılan araştırmalar neticesinde, Doku’nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği tespit edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu ifade edilen erkek arkadaşı Zeinal A., iki yıl sonra Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. İfadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakılan Zeinal A. hakkında yurtdışı yasağı getirildi. Zeinal A.’nın babası E.Y. ise Gülistan Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan paylaştığı için 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından atanan Ebru Cansu, Tunceli başsavcısı olarak göreve başlar başlamaz Gülistan Doku dosyasını incelemeye aldı. Başsavcı Cansu, Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait tüm KGYS görüntülerini ve PTS kayıtlarını toplattırarak konuyu yeniden ele aldı. Adli tatil süresinde dahi, kurulan özel ekip bu görüntüleri inceliyor. Doku’nun ailesi, evin salonunda Gülistan’ın fotoğraflarına bakarak yeni bir haber bekliyor. Anne Bedriye Doku, adalete güvendiğini belirterek, “Benim kızım bu masada ders çalıştı, üniversite kazandı. O kadar mutluydu. 21 yaşında bir öğrenci. Ben bir anneyim. Benim kızımı bulun. Beş yıl bitti altıncı yıla giriyor. Gece gündüz ağlıyorum” şeklinde konuştu. Doku, “Korkanlar lütfen bir mektup yazıp kapıya atsınlar. Ben kızımın kemiklerini istiyorum” dedi.