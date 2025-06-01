Güliz Ayla, Evlilik Teklifine Şahitlik Etti

BİNLERCE KİŞİ ÖNÜNDE EVLENME TEKLİFİ

Bartın’da bir genç, pop sanatçısı Güliz Ayla’nın konseri sırasında sahneye çıkarak, tüm izleyicilerin önünde kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Genç, “Evet” yanıtını alınca, sanatçıyla birlikte şarkı söyleyerek mutluluğunu paylaştı. Bartın’da gerçekleşen Çilek Festivali, ilginç görüntülere ev sahipliği yapıyor. Festivalin ikinci gününde düzenlenen çilekli pasta yarışmasında jüri, 19 birbirinden güzel pasta arasından en iyisini seçmekte zorluk yaşadı. Yarışmanın kazananı Ekin Aytekin, Bartın ve çilek temalı yaş pastasıyla 5 bin TL ödül kazandı.

RENKLER VE GÖSTERİLER FESTİVALİ SARMALADI

Yarışmanın ardından halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi. DJ performanslarının ardından günün finalinde pop sanatçısı Güliz Ayla, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı. Sanatçı, çevresindeki binlerce kişiyi coşturdu. Sahnede yaptığı kısa konuşmasında, “Burada olmaktan çok mutluyum. Ben de çileğe benzemek istedim, olmadı. Yeşil kaldım biraz,” diyerek giydiği yeşil kıyafetle ilgili espri yaptı.

EVLİLİK TEKLİFİNDEN SONRASI

Sahneye çıkan bir hayran, ünlü sanatçıya kara kalem çalışması ile çizdiği resmi hediye etti. Genç, diz çökerek kız arkadaşına evlenme teklifinde bulunduğunda, alandakiler tarafından alkışlarla desteklendi. Güliz Ayla, çiftin mutlu anına katılarak, “Ve sizi karı koca ilan ediyorum,” ifadesini kullanarak espri yaptı. Gençlerin heyecanına ortak olan sanatçı, onlarla birlikte bir şarkı seslendirdi. Etkinlikte Güliz Ayla’ya bir sepet Bartın çileği hediye edildi. Festivalin ikinci günü sanatçının verdiği konserle sona erdi.