Gülizar Işıklar’ın Cenazesi Alındı

CENAZE YALNIZCA KIZI TARAFINDAN ALINDI

Gülay Işıklar’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu’ndan kızı Dicle Işıklar ve ailesi tarafından teslim alındı. Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar’ın eşi olan Gülay Işıklar’ın cenazesi, yarın Ankara’da düzenlenecek olan törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

OLAYIN DETAYLARI

Bu trajik olay, dün sabah saat 06.30 sularında İzmir’in Foça ilçesindeki Hacıveli Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 84 yaşındaki eski TBMM başkanvekili Ahmet Fehmi Işıklar’ın oğlu C. Işıklar (28), babasına ait bir tabanca ile annesi Gülay Işıklar’ı (55) vurdu. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Gülay Işıklar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Jandarma tarafından gözaltına alınan C. Işıklar, ilk ifadesinde annesini kazara vurduğunu belirtti.

TUTUKLAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİ

İşlemlerinin ardından C. Işıklar, “Taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülay Işıklar’ın cenazesi ise sabah saatlerinde kızı Dicle Işıklar ve ailesi tarafından defnedilmek üzere Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Akşam saatlerinde Ankara’ya götürülecek olan cenaze, yarın gerçekleştirilecek olan cenaze töreninin akabinde Karşıyaka Mezarlığı’na gömülecek.

ALKOLLÜ ARAÇ KAZASI BİLGİLERİ

Olaydan önce C. Işıklar’ın alkollü bir şekilde kullandığı 35 AGV 328 plakalı aracın devrildiği ve şüphelinin, meydana gelen olay sonrasında kendi imkanlarıyla evine döndüğü öğrenildi.