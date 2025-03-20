Güllaç İçin Geleneksel Ürün Adı Başvurusu

BİLECİK GASTRONOMİSİNDE ÖNEMLİ GELİŞME

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşletme Bölümü’nden Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, Bilecik gastronomisi adına önemli bir adım attıklarını ifade ederek, “Güllaç için ‘Geleneksel Ürün Ad’ tescil başvurusu yapıldı” dedi. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin iş birliği ile gerçekleştirilen bu süreç, Türkiye’nin tarihi ve gastronomik zenginliklerinin önemli bir parçası olan güllaç için tescil başvurusu niteliği taşıyor.

KÜLTÜREL DEĞERLERİ KORUMA AMACI

Meslek Yüksek Okulu Gıda İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, yapılan başvurunun kültürel ve gastronomik değerlerin korunması açısından hayati bir öneme sahip olduğunu belirtti. Kaplan, “Güllaç, 15. Yüzyıldan beri Ramazan aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak biliniyor. Hafifliği, lezzeti ve tarihi dokusuyla nesilden nesile aktarılan bu geleneksel tat, artık ‘Geleneksel Ürün Adı’ tesciliyle koruma altına alınacak” şeklinde konuştu. Bu tescil sürecinin, güllacın otantik yapısının korunmasını sağlamakla birlikte ülkemizin gastronomi turizmine katkı sunacağının altını çizdi. Ayrıca, yerel üreticilerin desteklenmesi ve geleneksel ürünlerin ekonomik değerinin artırılması konularında da büyük bir önem taşıdığını vurguladı.