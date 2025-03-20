Güllaç İçin Geleneksel Ürün Tescili Başvurusu

BİLECİK GASTRONOMİSİNDE ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, Bilecik’in gastronomi alanında kayda değer bir ilerleme kaydedildiğini belirtiyor. “Güllaç için ‘Geleneksel Ürün Ad’ tescil başvurusu yapıldı” diyor.

TESCİL BAŞVURUSUNUN DETAYLARI

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin iş birliğiyle, Türkiye’nin zengin tarihi ve gastronomik mirasının önemli bir unsuru olan güllaç için ‘Geleneksel Ürün Ad’ tescil başvurusu gerçekleştirildi. Mesut Kaplan, bu başvuru hakkında şu bilgileri veriyor: “Bu adım, Türkiye’nin kültürel ve gastronomik değerlerinin korunması açısından büyük bir önem taşıyor. Güllaç, 15. Yüzyıl’dan beri Ramazan aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak bilinmektedir.”

TESCİLİN ÖNEMİ VE KATKILARI

Kaplan, güllaçın hafifliği, lezzeti ve tarihi dokusuyla nesilden nesile aktarılan bir geleneksel tat olarak “artık ‘Geleneksel Ürün Adı’ tesciliyle koruma altına alınacak” dedi. Ayrıca bu tescil sürecinin güllacın otantik yapısının korunması ve Türkiye’nin gastronomi turizmine katkı sağlaması açısından büyük bir adım olduğunu vurguladı. Yerel üreticilerin desteklenmesi ve geleneksel ürünlerin ekonomik değerlerinin artırılması açısından da bu tescilin önem taşıdığını söyledi.