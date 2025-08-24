Güller Ve Günahlar Dizisi Heyecan Yarattı

İZLEYİCİLERİ HEYECANLANDIRAN YENİ DİZİ

KANAL D’nin yeni sezon dizisi Güller ve Günahlar, okuma provasıyla dikkat çekiyor. Başrollerde yer alan Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, güçlü senaryosu ve dikkat çekici kadrosuyla izleyicilerin ilgisini şimdiden kazandı.

ENERJİ VE GÜLÜMSEME DOLU ORTAM

NGM imzalı dizinin okuma provasında, ekip ilk kez bir araya geldi. Samimi sohbetlerin ve kahkahaların bol olduğu bu buluşmada, oyuncular arasındaki uyum gözlemlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerse kısa sürede gündem haline geldi.

SIRLARLA DOLU BİR AŞK MACERASI

Deniz Can Çelik’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosu Yelda Eroğlu’na ait. Hikaye, Serhat (Murat Yıldırım) hayatını alt üst edecek bir gerçekle yüzleşirken, yollarının Zeynep (Cemre Baysel) ile kesişmesi etrafında dönüyor. Gizem, ihanet ve aşk dolu bir hikaye izleyicileri bekliyor.

DİKKAT ÇEKİCİ KADRO VE HİKAYE

Güller ve Günahlar, Murat Yıldırım, Cemre Baysel, Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin gibi yıldız isimlerin yer aldığı etkileyici kadrosuyla öne çıkıyor. Dizinin ilgi çekici hikayesi ve kadrosu, Güller ve Günahlar’ı izleyicilerle buluşturmak için gün sayıyor.