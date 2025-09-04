Güller Ve Günahlar, Eylül’de Kanal D’de

GÜLLER VE GÜNAHLAR SETE ÇIKTI

Eylül ayında Kanal D ekranında izleyici ile buluşmak için hazırlanan Güller ve Günahlar, okuma provalarının ardından çekimlere başladı. Yapımın setinden gelen ilk kareler başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’den geldi.

CESUR KIZ VE BAŞARILI İŞ İNSANI

Güller ve Günahlar’da Murat Yıldırım, başarılı iş adamı Serhat karakterini canlandırırken, Cemre Baysel, fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep rolüyle ekranlara gelecek. İkiliye önemli rollerde Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin gibi yetenekli isimler eşlik ediyor. Dizinin sevimli karakterlerine ise Beren Gençalp ve Yade Arayıcı hayat veriyor.

FIRTINALI AŞK ÖYKÜSÜ

Deniz Can Çelik’in yönettiği Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine kuran Serhat’ın (Murat Yıldırım), eşi Berrak’ın yıllardır sakladığı büyük bir sırrı öğrenmesiyle değişen hayatını konu alıyor. Serhat’ın yolu, dobra ve cesur tavırlarıyla öne çıkan Zeynep’le (Cemre Baysel) kesiştiğinde, ikili kendilerini büyük bir fırtınanın ortasında buluyor. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı dizinin eylül ayında Kanal D ekranında izleyiciyle buluşması bekleniyor.