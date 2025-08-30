Güller Ve Günahlar Videoları Paylaşıldı

KANAL D’NİN YENİ DİZİSİ GÜLLER VE GÜNAHLAR

KANAL D’nin yeni projelerinden biri olan Güller ve Günahlar için okuma provasından kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in ilk kez yan yana bulunduğu ve büyük bir heyecan yaratan video, sosyal medyada gündem oldu. Dizi, etkileyici hikayesiyle şimdiden merak uyandırmayı başardı ve okuma provasında bir araya gelen oyuncuların samimi ve eğlenceli anları dikkat çekti. Kameralara yansıyan yüksek enerji, ekip üyelerinin senaryoyu ve birbirlerini benimsediği izlenimini verdi.

DİZİNİN KONUSU VE KARAKTERLERİ

Deniz Can Çelik’in yönetmenliğini üstlendiği Güller ve Günahlar, hayatını dürüstlük, aile sevgisi ve güven üzerine inşa eden başarılı iş insanı Serhat’ın (Murat Yıldırım) eşi Berrak tarafından yıllarca saklanan büyük bir sırrı öğrenmesinin ardından hayatının altüst olmasını anlatıyor. Serhat’ın hayatı, fakir mahallenin cesur ve dobra kızı Zeynep ile (Cemre Baysel) kesiştiğinde, ikili kendilerini aynı fırtınanın ortasında bulacak.

YILDIZLARLA DOLU KADRO

Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği Güller ve Günahlar dizisinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in yanı sıra Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin gibi isimler de kamera karşısına geçiyor. Dizinin genç yıldızları ise Beren Gençalp ve Yade Arayıcı olarak karşımıza çıkıyor. Çekimlerine İstanbul’da başlanan Güller ve Günahlar, eylül ayında izleyicilere sunulması planlanıyor.