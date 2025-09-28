Haberler

Güllü’nün Ölümünde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

YALOVA’DA ŞARKICI GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, 6’ncı kattaki evinin camından düşüp hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Güllü’nün düştüğü camın bulunduğu odadaki parkelerin oldukça kaygan olduğu kaydedildi. Ayrıca, düşme olayının meydana geldiği pencerenin insan boyuna oldukça yakın olduğu belirtildi.

SON DERECE KAYGAN PARKELER

Olay yeri inceleme ekipleri, Güllü’nün düşme anına dair detaylı analizler yaptı. Yapılan kontrollerde, sanatçının evinde kısa süre önce bir bakım işlemi gerçekleştirildiği ve parkelerin cilalandığı ortaya çıktı. Ekipler, yerden kaymamak için dikkatli hareket ederken, olayın gerçekleştiği odanın kaygan parke detayı raporlara geçildi.

ŞİFRELİ KİLİT TAKTIRDI

Güllü’nün evine şifreli bir kapı kilidi taktırdığı da soruşturma dahilinde incelendi. Düşmeden iki gün önce taktığı bu kilitle ilgili sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunduğu ve “Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez” şeklinde ifadeler kullandığı görüldü. Ekipler, Güllü’nün evde geçirdiği son dakikaları inceleyerek, olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma sürdürmeye devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Serdivan’da 120 Kişilik Türk Müziği Korosu Kuruldu

Serdivan Belediyesi, farklı yaş ve meslek gruplarından 120 kişilik Türk Müziği Korosu'nu kurarak yıl sonu konseri için hazırlıklara başladı.
Haberler

Hasan Sait Emrem Halterdeki Başarısını İşine Borçlu

Afyonkarahisar'da bir gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki genç halterci, iş hayatını spor başarılarıyla harmanlayarak Türkiye Şampiyonası’nda 79 kiloda birincilik elde etti ve Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.