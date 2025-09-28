Güllü’nün Ölümüyle İlgili Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

OLAYIN YENİ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde altıncı kattaki evinin camından düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü ile ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Olay yeri inceleme ekipleri, Güllü’nün düştüğü camın bulunduğu odada yerdeki parkelerin oldukça kaygan olduğunu tespit etti. Ekipler, sanatçının düştüğü camın alçak ve yere yakın olduğunu kaydetti.

PARKELERİN GAYDANLIĞI SORUŞTURMA İÇİN ÖNEMLİ BİR DETAY OLDU

Güllü’nün yaşamını yitirmesinin ardından eve giren olay yeri inceleme ekipleri, parkelerin kayganlığını önemli bir detay olarak soruşturma tutanaklarına geçti. Sanatçının evine bakım yaptırdığı ve parkelerin cilalandığı bilgileri de dikkat çekti. Olay yerinde, kaymamak için tutunarak hareket eden ekiplerin incelemelerini yapmakta zorlandığı belirtildi.

GÜLLÜ’NÜN KENDİ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ADIMLARI

Güllü’nün düşmeden önceki anlarına ait görüntüler de incelemeye alındı. Kısa bir süre önce daire kapısına şifreli bir kilit taktırdığı ortaya çıkan sanatçının, sosyal medyada “Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Sanatçının düşmeden iki gün önce kapısına akıllı bir kilit taktırdığı görüldü.