Güllübağ Tüneli, Sürücüler İçin Tehlike

GÜLLÜBAĞ TUNELİ’NDE RİSKLER ARTIYOR

Erzurum’un İspir ilçesindeki Güllübağ Tüneli, sürücüler için uzun süredir büyük bir sorun haline geldi. Tünelin giriş ve çıkışlarındaki ışıklandırmalar çalışmıyor, ayrıca iç kısımdaki aydınlatmaların çoğu devre dışı. Uyarı tabelalarının ikaz ışıkları da çalışmadığı için, gece saatlerinde ve kötü hava koşullarında sürücüler ciddi bir tehlikeyle karşılaşıyor.

KAZALARIN ARKA PLANI

Bu durum, defalarca kazalara yol açtı. Vatandaşların yaptığı şikayetlere ve bu konuda yayımlanan haberlere rağmen yetkililerden herhangi bir yanıt veya işlem gelmedi. Geçtiğimiz yıl tünelde yaşanan ölümlü kazanın ardından, bu kış tünel çıkışında maddi hasarlı birçok kaza ortaya çıktı. Her seferinde yaşanan tehlikeli durumlar gözler önüne serilmesine karşın Karayolları henüz tedbir almadı.

COĞRAFİ ŞARTLAR ZORLAŞTIRIYOR

Güllübağ Tüneli’nin bulunduğu alan, yüksek kayalıklar ve zorlu bir coğrafi yapı ile çevrili. Ayrıca bu bölgede yaban keçileri, ayılar, domuzlar, su samurları, tavşanlar ve diğer vahşi hayvanlar sıkça yola çıkabiliyor. Aydınlatma eksikliği, hem sürücülerin hem de canlıların hayatını ciddi şekilde tehdit ediyor.

SÜRÜCÜLERDEN TEPKİ

Sürücüler bu duruma tepkilerini dile getirerek, “Bu bölgede defalarca kaza oldu, ölümler yaşandı, hala hiçbir önlem alınmadı. Tünel girişi ve çıkışında mutlaka gerekli tedbirler alınmalı” açıklamalarında bulundular.