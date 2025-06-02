Gülnar Belediye Başkanı Bayram Mesajı Yayınladı

KURBAN BAYRAMI MESAJIYLA BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, bayramların birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı günler olarak nitelendirildi. Önge, bayramların dargınlıkları unutturduğunu ve sevgi ile hoşgörünün pekiştiğini ifade etti.

Önge, “Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine ve insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum” diyerek, tüm Gülnarlı hemşehrilerinin bayramını en içten dilekleriyle kutladı. Ayrıca, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçirilmesi dileğinde bulundu.