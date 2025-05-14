Gülnar Belediye Başkanı Mesaj Yayımladı

ÖNEMLİ MESAJLAR VE ECZACILARIN ROLÜ

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nde bir mesaj yayımladı. Mesajında, eczacıların toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesinde üstlendikleri hayati rolü vurguladı. Eczacıların sağlık profesyonelleri olduğunu belirten Önge, “Eczacılarımız, sağlık sistemimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gece gündüz demeden, fedakarca çalışarak halkımızın sağlığına hizmet etmektedirler.” diyerek onların önemini dile getirdi.

ECEZACILIK GÜNÜ KUTLAMASI

Mesajında 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü kutladığını sözlerine ekleyen Önge, eczacıların sağlık alanındaki katkılarını ve toplum üzerindeki etkilerini de ön plana çıkardı. Bu özel günün, eczacıların çalışmalarını takdir etme fırsatı sunduğunu ifade etti. Eczacıların, sağlık sisteminin sağlam temellerinden biri olduğunu belirtmesi, toplum sağlığına yaptıkları katkının altını çiziyor.