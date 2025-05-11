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Gülnar Belediyespor Şampiyonluk Kupsını Aldı

ŞAMPİYONLUK KUPASI TAKDİM EDİLDİ

Mersin 2. Amatör C Grubu’nda şampiyonluk elde eden Gülnar Belediyespor, kupasını aldı. Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge’nin de forma giydiği ekip, Anamur İlçe Stadı’nda gerçekleşen törenle mutlu anlarını paylaştı.

TEKNİK HEYET VE OYUNCULAR SEVİNÇ YAŞADI

Mersin 1. Amatör Lig’e yükselmeyi başaran Gülnar Belediyespor’un teknik ekibi ve oyuncuları büyük bir mutluluk yaşadı. Başkan Önge, ilçenin ismini sporla daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı ve “Bu başarı, spora ve gençliğe verdiğimiz önemin bir göstergesi. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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