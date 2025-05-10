Gülnar’da Anneler Günü Etkinliği Yapıldı

ANNE VE KADINLARA ÖZEL ETKİNLİK

Mersin’in Gülnar ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi. AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarının ortak organizasyonu ile hayata geçirilen program, Gülnar Belediyesinin düğün salonunda yapıldı.

ANNELER TOPLUMUN TEMEL DİREĞİ

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Annelerin toplumun temel direği” olduğunu vurguladı. Ayrıca, ilçede kadınlar için gerçekleştirilen ve gelecekte planlanan projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Önge ile MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları İlçe Başkanı Ayşe Şimşek Şahin de, bu özel günde annelerin gününü kutladı.

EĞLENCELİ ANLAR VE HEDİYELER

Programda katılımcılar, çeşitli şarkılar eşliğinde keyifli anlar yaşadı. Ayrıca annelere etkinlik sırasında çeşitli hediyeler dağıtılarak, bu özel gün daha da anlamlı hale getirildi.