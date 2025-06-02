Gülnar’da Cinayet Şüphelileri Yakalandı

4 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Mersin’in Gülnar ilçesinde 4 yıl önce traktörde cesedi bulunan kişinin katillerinin yakalanması için jandarma ekipleri gizlilik içinde yıllar süren bir çalışma yürüttü. Elde edilen sonuçlarla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

KAZA Mİ YOKSA CİNAYET Mİ?

Olay, 20 Aralık 2021 tarihinde ilçeye bağlı Kuskan Mahallesi İğde mevkisinde gerçekleşti. 28 yaşındaki İ.S., kullandığı traktörde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. İlk başta bir kaza sonucu öldüğü düşünülen kişinin vücudunda iki adet ateşli silaha ait mermi girişi tespit edildi. Bu durum, jandarma ekiplerini olayın çözümü için harekete geçirdi.

GİZLİLİK İÇİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA

İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışma sonucunda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayı kasten işlenmiş bir cinayet olarak belirledi. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal incelemeler ve tanık ifadeleri ile 2 şüpheli tespit edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon sonucu yakalanan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.