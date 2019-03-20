Gülşah Saraçoğlu: Beren zevksiz bir kız

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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Beren Saat’in zevkini eleştirdi ve oyuncunun zevksiz birisi olduğunu söyledi.

Kanal D’de yayınlanan bir programa konuk olan Saraçoğlu, kendisiyle ilgili de bilgiler verdi.

Gülşah Saraçoğlu’nun, ‘2. Sayfa’ canlı yayınında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

– Kiloluyken çok selülitim vardı. Zayıfladım, hepsi gitti.

– Kürk alabilmek için çalışmama gerek yok. Çocukluğumdan beri böyleyim, annemin bile vizon kürkleri vardı.

– Nükhet Duru ile küsmedik, bir şey olmuştur bilmiyorum. Hayatımın çok kıymetlisidir. Onu kırmak, kızdırmak istemem. Ne söylerse başım üstüne ama sebep kürk değil. Ben en şahane kürkleri onda gördüm. Bugün burada oturuyorsam sebebi Nükhet Duru’dur. O benim hayatımda çok kıymetlidir. Bana küstüyse vardır bir bildiği, koskoca Nükhet Duru. Onun hakkında konuşmaya ne vizyonum ne zekam yeter. Şuan görsem boynuna sarılırım. 20 senem geçmiş beraber. Anne-kızlar, abla-kardeşler arasında olur öyle şeyler.

– Benim başka bir meslektaşım hakkında hiç öyle egolarım yoktur. Elbisesini bana yaptırmış, başkasına yaptırmış konuşmam.

– Beren Saat hep salaş giyiniyor. Davete gittiğinde de salaş. Onun ruh haliyle alakası yok bence. Beren zaten zevksiz bir kız. Rol aldığı dizilerde güzel giydiriyorlar ama topuklu ayakkabı ile yürüyememe gibi bir durumu var sanırım, taşıyamıyor.

– Defilede tasarımcının ve modacının bilgisi olmadan bir şey yapılmaz. Hatice elbiseyi çok güzel taşımış asla laf yok ama bence böyle bir hareket yapmamalıydı. Benim defilemde benim bilgim dahilinde olmayan bir şey olamaz. Bu defilenin inanılmaz reklamı oldu.

– Bir çizme giydim 10 bin dolardı. O çizme yüzünden başıma gelmeyen kalmadı.

– Çok kalabalık bir düğün ailesi gelmişti. Ben de Aslan’ı pusetinden aldım kesim masasına yatırdım. Bir baktım puset boş. Onu oraya götürdüğümü unuttum. ‘Ay çocuğum nerede’ dedim. Sonra aklıma geldi.

– Bana röportaja gelmişlerdi. Bu olayı anlattım sıradan bir şekilde. Yüzümü buzlamışlar, ‘Hangi anne çocuğunu unuttu?’ falan… Ailemle kahvaltıdaydım. Annem ‘ay ne anneler var’ dedi. Buz bir kalktı, ben! Annem ve babam bana gelip evin eşyalarını alıp kendi evine götürdü. 1,5 yıl bana vermediler.

– Tuvalete para vermem, tillahını dikiyorum. Ayakkabı, çanta, mücevher, kürk gibi parçalara sınırsız para veririm. Sahte ve fake hiçbir şey kullanmam.