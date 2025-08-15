Gülse Ustaoğlu, Kızının İsyanı Üzerine Taşındı

GÜLSE USTAOĞLU’NUN YAŞADIĞI DRAM

Avcılar’da emekli maaşı ile el işi örgü yaparak hayatını sürdüren Gülse Ustaoğlu, epilepsi hastası olan kızının talebi doğrultusunda Cihangir Mahallesi’nde bir eve taşındı. İddiaya göre Ustaoğlu’nun kızı, annesinin adına çeşitli bankalardan kredi çekme yoluna giderek, bu borçları ödemedi. Bu durum sonrasında emekli maaşı kesilen Gülse Ustaoğlu, kızıyla tartıştığı bir dönemde, kızı çocukla birlikte evi terk etti. Olaylar sonrası evinin kirasını ödeyemeyen Gülse Ustaoğlu, ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Eşyaları ile birlikte tam 17 gün boyunca sokakta kalan Ustaoğlu, sonunda Avcılar Belediyesi ve İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yardımlarıyla bir otele yerleştirildi. Eşyaları da kamyonete yüklenerek emanete alındı.

KİLİDİ KIRIP EŞYALARI SOKAĞA ATTILAR

Yaşadığı zorlukları anlatan Gülse Ustaoğlu, “Ben el işi yaparak ve emekli maaşım ile başka bir yerde geçimimi sağlıyordum. Kızım telefonla arayıp, ‘anne canım sıkılıyor, yanıma gel’ dedi. Kızım epilepsi hastası, 10 yaşında bir çocuğu var. O da çeşitli sıkıntılar yaşıyordu ve buna saygı duyuyorum. Çocuğuna kızdığım için zaman zaman aramızda tartışmalar oluyordu. Bir gün çocukla birlikte evden ayrıldı ve bana ‘ne yaparsan yap’ dedi. Ev sahibi, kapıyı kırıp eşyalarımı dışarı attı. 17 gündür burada yaşıyorum. Bugün gelenler, ‘eşyalarınızı depoya alacağız, seni de 10 günlüğüne otele yerleştireceğiz’ dediler. Benim de kalabileceğim bir oda verin, ben yaşarım” diye belirtti.

Olayın detaylarını paylaşan Cihangir Mahallesi Muhtarı Ergün Çoban, “Ablamız burada kızıyla birlikte yaşıyormuş. Kızı, 5 aydan beri kira ödemediği için annesiyle tartışarak evi terketmiş. Ev sahibi de evi boşaltmakta ve Ustaoğlu’nu alt taraftaki boş alana yerleştiriyor. Teyzenin 17 bin lira geliri varmış fakat kızı, onun adına kredi çekip onu borçlandırmış. Taksitler ödenmediği için maaşı bloke olmuş. Biz de bu durumu düzeltmek için girişimlere başladık. Kızı, Sakarya’da hala kredi kartlarını kullanmaya devam ediyor. Bu kartları tespit ederek iptal ettirdik. Yardımseverlerle annesinin borcunu kapatmak istedik ama teyzemiz banka ile birlikte gelmedi. Şu anda belediye kendisini bir otele yerleştiriyor ve eşyaları koruma altına alınıyor. Gerekli işlemler ise şu anda yapılıyor” şeklinde bilgi verdi.