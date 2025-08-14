Gülseda Onay Kırşehir’de Uğurlandı

KAZA GÜLSADA ONAY’IN HAYATINA MAL OLDU

12 Ağustos’ta Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Gülseda Onay, memleketi Kırşehir’e uğurlandı. Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun 34’üncü kilometresinde, saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. Erzurum’dan Şenkaya ilçesine doğru ilerleyen Nasuh Akura’nın kullandığı 61 ACK 930 plakalı otomobil, Karagöbek Mahallesi girişinde aşırı hız nedeniyle refüje çarptı ve karşı yola savrulup takla attı.

SÜRÜCÜ METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Otomobil, yol kenarındaki menfeze düşerken, sürücü Nasuh Akura araçtan fırlayarak metrelerce sürüklendi. Kazada yaralanan Gülseda Onay ve Akura’ya ilk müdahaleyi, Ardahan’dan Erzurum’a hasta götüren ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Yaralılar, Erzurum’dan gelen ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı. Akura, Erzurum Şehir Hastanesi’nde, Gülseda Onay ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını yitirdi.

CENAZE TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

Gülseda Onay’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi ve Kırşehir’e getirildi. Onay için burada Eski Sanayi Camisi’nde cenaze namazı kılındı ve çok sayıda yakınları katıldı. Namazın ardından Gülseda Onay, Dedeli köyünde toprağa verildi. Ayrıca, kazada yaralanan Uzman Çavuş Nasuh Akura’nın ise Antalya’nın Finike ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.