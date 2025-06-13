Gülsen Ataseven, Gönüllülükte Öncü Oldu

DR. GÜLSEN ATASEVEN İLE GÖNÜLLÜLÜK BULUŞMASI

Ömrünü gönüllülüğe adayan 85 yaşındaki Dr. Gülsen Ataseven, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı’nda (HEKVA) sevenleriyle bir araya geldi. “Gönüllülük Dünyasının Doktoru Gülsen Ataseven: Hayatı, Çalışmaları ve Başarıları” isimli biyografi kitabının imza gününde Ataseven’in dostu Fatma Çalıkavak ile birlikte edebiyat, sanat ve akademi dünyasından birçok kişi yer aldı. Etkinlik öncesinde, yazar Ayşe Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada biyografilerin yalnızca kitap olmadığını düşündüğünü ifade etti. Pehlivan, “Eğer biyografiler yazılırsa bireyin çekmiş olduğu sıkıntılar, diğerlerinin tecrübelerine dönüşür ve bu çok ciddi anlamda bir zaman kazanmış olur.” dedi. Herkese eline kağıdı kalemi alarak kendileriyle ilgili notlar yazmalarını tavsiye eden Pehlivan, “Buradaki en temel dayanağım da Kur’an-ı Kerim’de Rabbimin bize Peygamberlerin hayatını anlatması.” diye konuştu.

İLHAM VEREN HİKAYE

Hayatıyla gençlere ilham veren Gülsen Ataseven ile tevafuken tanıştığını belirten Pehlivan, tanıştığı an insanlara güçlü bir motivasyon sağladığını ve bu motivasyonun sonraki yolculuklarda enerji yarattığını kaydetti. Pehlivan, “Gülsen Ataseven anlattığı zaman ikna oluyorsunuz. O söylerken kendisinin dışındakilerle ilgili konuştuğu için de hemen katılabiliyorsunuz.” değerlendirmesini yaptı. Pehlivan, “Ben bu kitap aracılığıyla kitabı okuyan herkesi bu iyiliğin bir parçası olmaya davet etmek isterim. Kendisini aşıp diğerinin sancısına ulaşabilen herkes, sorunların oluşmadan çözülmesine katkı sağlar.” şeklinde konuştu.

KITAP VE DUA

Gülsen Ataseven de kitabın yazarı Ayşe Pehlivan’ın yıllarca onun hayatını takip ederek hatıralarını topladığını ifade etti. Kendisi gibi Pehlivan’ın da son yıllarda sağlık sorunları yaşadığını belirten Ataseven, “Allah imtihan etti. Her kronik rahatsızlık çekene Allah sevap vereceğini vaat ediyor.” diyerek bu kitabın yazılma niyetini açıkladı. Ataseven, kitabın okuyucuları dua etmeye teşvik ettiğini ve “Hayırları başka bir hayır takip etsin. Dua etmek Allah indinde son derece makbul.” dedi.

KİTABIN KONUSU VE AMACI

“Gönüllülük Dünyasının Doktoru Gülsen Ataseven: Hayatı, Çalışmaları ve Başarıları” adlı eser, Ataseven’in 60 yılı aşan gönüllü emeğini ve toplumsal katkılarını ele alıyor. Dr. Gülsen Ataseven’in özellikle gençlere ilham veren hikayesi, onun çocukluk yıllarından itibaren içselleştirdiği ahlaki ve insani değerlerin, onu bir toplum öncüsüne dönüştürmesiyle ilgili. Türkiye’de kadınların sosyal hayattaki görünürlüğünün sınırlı olduğu dönemlerde aktif bir gönüllü olarak yüzlerce sosyal girişime katkıda bulunan Ataseven’in emekleri, okuyucuya yalnızca bir yaşam öyküsü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bir duruşu ve gönülden yapılan iyiliğin dönüşüm gücünü de aktararak önemli bir mesaj veriyor.