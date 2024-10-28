More
Gündem

Gülşen Baba Acısıyla Sarsıldı ve Geldi

gulsen-baba-acisiyla-sarsildi-ve-geldi

BABASINI KAYBEDEN GÜLŞEN, CENAZEYE KATILDI

Türk Pop müziğinin popüler sanatçılarından Gülşen’in babası Arslan Bayraktar, Gaziantep’teki oğlunun evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gülşen, babasının vefat haberiyle birlikte Gürcistan’daki programını yarıda bırakarak Ordu’ya doğru yola çıktı.

CENAZE TÖRENİ ALTINORDU’DA GERÇEKLEŞTİ

Arslan Bayraktar, doğduğu ve büyüdüğü Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Yemişli Mahallesi’ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Gülşen, zor bir süreçten geçerek acılı gününde babasının son yolculuğuna katıldı.

ÖNEMLİ

Manşet

“Genoa İçin Her Şeyimi Vereceğim”

Temmuz 2024’ten beri boşta olan Mario Balotelli, Serie A ekiplerinden Genoa ile sözleşme imzaladı.
Gündem

DMM’den ‘Yurtta Sulh Konseyi’ Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, FETÖ'nün paylaştığı "Yurtta Sulh Konseyi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.