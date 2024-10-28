Gülşen Baba Acısıyla Sarsıldı ve Geldi

BABASINI KAYBEDEN GÜLŞEN, CENAZEYE KATILDI
Türk Pop müziğinin popüler sanatçılarından Gülşen’in babası Arslan Bayraktar, Gaziantep’teki oğlunun evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gülşen, babasının vefat haberiyle birlikte Gürcistan’daki programını yarıda bırakarak Ordu’ya doğru yola çıktı.
CENAZE TÖRENİ ALTINORDU’DA GERÇEKLEŞTİ
Arslan Bayraktar, doğduğu ve büyüdüğü Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Yemişli Mahallesi’ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Gülşen, zor bir süreçten geçerek acılı gününde babasının son yolculuğuna katıldı.