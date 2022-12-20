Gülşen geri döndü

İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan Gülşen, 117 gün sonra sahnelere geri döndü.

İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan, gözaltına alınan, tutuklanan ve daha sonra ev hapsi kararıyla serbest kalan şarkıcı Gülşen’in son olarak yurt dışına çıkış yasağı kaldırılmıştı.

30 Nisan 2022’de Ataşehir’de konserinde İmam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı 25 Ağustos’ta tutuklanan şarkıcı, sahnelere geri döndü.

12 Eylül’de ev hapsi kaldırılan Gülşen, 117 gün sonra konser verdi.

Gülşen, yaşananların ardından Ataşehir’deki bir mekânda ilk kez sahne aldı. Şarkıcının sahne aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.