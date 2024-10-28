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Gülşen’in Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı

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GÜLŞEN’İN BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Gülşen, baba acısıyla sarsılıyor. Ünlü şarkıcının babası Arslan Bayraktar’ın vefat ettiği duyuruldu. Gülşen’in babası Arslan Bayraktar, memleketi Ordu’da son yolculuğuna uğurlandı. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen Çolakoğlu’nun babası Arslan Bayraktar (79), Gaziantep’te geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Konser için Batum’da bulunan Gülşen, bu acı haberi aldıktan sonra ülkesine döndü.

CENAZE TÖRENİ ORDU’DA GERÇEKLEŞTİ

Arslan Bayraktar’ın cenazesi Gaziantep’ten alınarak memleketi Ordu’nun Altınordu ilçesine getirildi. Burada evlerinin önünde helallik alınırken, ünlü şarkıcı Gülşen de taziyeleri kabul etti. Babasını kaybetmenin derin acısını yaşayan Gülşen, gözyaşlarını tutamadı. Öğle namazının ardından evlerinin önünde kılınan cenaze namazı ile Arslan Bayraktar, toprağa verildi.

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