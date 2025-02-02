Gülşen’in Temizlik Takıntısı Dikkat Çekti!

ŞARKICININ TEMİZLİK TAKINTISI

Gülşen, temizlik konusundaki titizliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü şarkıcı, evini kendisinin düzenlediğini ifade ediyor. “Evimi ben temizliyorum. Bir temizlikçim hiç olmadı. Biraz kontrol delisi olabilirim. Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan biri yer değiştiği zaman düzenim şaşıyor” diyor.

TEMİZLİK ANNEDEN GEÇEN BİR ALIŞKANLIK

Gülşen, temizlik alışkanlığının annesinden geldiğini belirtiyor ve diğerlerinin yaptığı temizlikleri beğenmediğini vurguluyor. Dizlerinin mosmor olduğunu ve yerlerde sürünmekten dolayı bu halde olduğunu dile getiriyor. “En önemli konserimin olduğu günlerde bile evi silip öyle çıkıyorum. Her sabah lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi” sözleriyle, onun temizliğe olan düşkünlüğünü bir kez daha hatırlatıyor.