Gülsena Karakuyulu 7. Kez Şampiyon

GÜLSENA KARAKUYULU’NUN 7. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Dünya ve Avrupa taekwondo şampiyonu Gülsena Karakuyulu, Polonya’da gerçekleştirilen Avrupa Üniversiteler Şampiyonası’nda önemli bir başarı elde etti. Bu şampiyonada 20’den fazla ülkenin katılımıyla, Karakuyulu 7. kez Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı.

POLONYA’DA ZAFER

22-25 Ağustos tarihleri arasında Polonya’nın başkenti Varşova’da yapılan şampiyonada yer alan Gülsena Karakuyulu, rakiplerinden daha etkili bir performans sergileyerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu başarıyı, Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı Sorumlusu Yıldırım Gezer, ailesi ve arkadaşlarıyla kutladı.

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANAN BAŞKA BİR TÜRK SPORCU

Şampiyonada Gülsena’nın yanı sıra, diğer bir Türk sporcu Rabia Nur Balmuk da başarılı bir performans göstererek ikinci oldu.

Düzce’de Berber Barış Kahya, Vinçle Tıraş Yaptı

Düzce'de berber Barış Kahya, yeni dükkanının açılışında ilginç bir etkinlik düzenledi. 20 metre yükseklikteki vinç sepetinde müşterisini tıraş ederek dikkatleri üzerine çekti.
Demre’de Düşen Kişi Hastaneye Gönderildi

Demre'de 60 yaşındaki E.D.'nin ayağı kırıldı. Sahil güvenlik ekipleri, kadını deniz yoluyla hastaneye taşıdı.

