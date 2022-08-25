Gülşen’e AK Parti ve Diyanet’ten tepki

Ünlü şarkıcı Gülşen’in imam hatipliler hakkında sarf ettiği sözlere AK Parti ve Diyanet’ten tepki yükseldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik “Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir” dedi.

Çelik şöyle devam etti:

”Toplumun belirli bir kesimini ‘sapıklık’ iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır. Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk. Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir.”

KURTULMUŞ: AŞAĞILAYICI VE DÜŞMANLAŞTIRICI İFADELER KULLANMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da “Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz İmam Hatip Liselerine karşı ortaya konulan nefret söylemini esefle kınıyorum” mesajını paylaştı.

Kurtulmuş, ”aşağılayıcı ve düşmanlaştırıcı ifadeler kullanmanın kimsenin haddi olmadığını” söyledi.

ERBAŞ: KABUL EDİLEMEZ, ŞİDDETLE KINIYORUM

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Gülşen’in açıklamasına tepki gösterdi.

Erbaş şöyle konuştu:

“En zor zamanlarında bile milletimizin sahip çıkıp bağrına bastığı, hayra çağırmak, iyiliği yaymak ve kötülüğü ortadan kaldırmak için kurulan ve 70 yıldır bu gayeye önder olan imam hatip okullarına ve mensuplarına hakaret edilmesi kabul edilemez. Şiddetle kınıyorum.”

GÜLŞEN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan resen soruşturma başlattı.