Gülşen’in avukatından yeni hamle

İmam hatipliler hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen’le ilgili yeni gelişme kaydedildi.

Şarkıcı Gülşen, İmam Hatiplilere yönelik söylemlerinden dolayı tutuklanması kararına yapılan itirazın mahkemece kabul edilmesinin ardından ev hapsiyle tahliye edilmişti. Adliyeye gelen Gülşen’in avukatı, ev hapsinin kaldırılması talebinde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’daki konserde, “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” diyen Gülşen’e sosyal medya üzerinden tepkiler oluşmuştu. Şarkıcı ‘ halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan başlatılan soruşturma dahilinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutukluluk kararına karşı yapılan itiraz dilekçesi kabul edilmiş ardından Gülşen ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Gülşen’in avukatı Emek Emre, İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ev hapsinin kaldırılması yönündeki dilekçesini sundu.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gülşen hakkında, İstanbul Ataşehir’deki konserinde, İmam Hatip’te okumuş kişilere sarf ettiği sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Tutuklanma kararına yapılan itirazın mahkemece kabul edilmesinin ardından Gülşen ev hapsiyle serbest bırakılmıştı. Söylediği sözlerden dolayı tepkilerin odağında olan şarkıcı sosyal medya hesabı üzerinden özür dilemişti. Gözaltına alınan isim verdiği ifadesinde ise “Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur” demişti.