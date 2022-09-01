Gülşen’in talebi reddedildi

İmam hatipliler hakkındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve dört gün sonra tahliye edilen Gülşen’in ev hapsinin kaldırılması talebi reddedildi.

İmam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı tutuklanan ve dört gün sonra avukatının itirazı sonrası ev hapsi şartıyla taliye edilen Gülşen’in avukatı tarafından ev hapsinin kaldırılmasına yönelik yapılan itiraz reddedildi.

Şarkıcı Gülşen imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz hafta Perşembe günü tutuklanmıştı. Gülşen’in avukatları Cuma günü adliyeye giderek bir üst mahkemeye tutukluluğun kaldırılması için başvurmuştu. Yapılan itiraz sonrası Gülşen, Pazartesi günü tahliye edildi.

Ancak kararla birlikte Gülşen’in ev hapsinde olmasına karar verildi. Gülşen’in avukatı Emek Emre dün de ev hapsi kararına itiraz ederek kaldırılmasını talep etmişti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirilen talebe cevap bugün geldi.

Hakimlik yapılan itirazı reddederek Gülşen’in ev hapsinin devamına karar verdi.