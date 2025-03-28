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Gülseren Bürkek Türkiye Judo Şampiyonu Oldu

DOWN SENDROMLU SPORCULARIN BAŞARILARI

Bingöllü down sendromlu Gülseren Bürkek, down sendromlular judo milli takım seçmelerinde 63 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Aynı zamanda İbrahim Budak da 60 kiloda ikincilik kazandı. Bu başarılar, 21 Mart’ta Ankara’da düzenlenen milli takım seçmelerinde elde edildi.

VALİ USTA’DAN TEBRİKLER

Gülseren Bürkek, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta’yı makamında ziyaret etti. Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gülseren madalyasını bana getirdi. Bir o kadar da utangaç. Resme ikna edinceye kadar akla karayı seçtik. Sporcularımızı ve onu yetiştiren antrenör ve öğretmenlerini tebrik ediyor, sevgili Gülseren’e Avrupa Şampiyonasında başarılar diliyorum” dedi. Gülseren Bürkek, şimdi İsveç’te düzenlenecek Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

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