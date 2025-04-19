Gülseren Ceylan, boşanmayı anlattı

İLİŞKİDE YAŞANAN HAYAL KIRIKLIĞI

Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişki ile adını magazin dünyasına sıkça yazdıran Gülseren Ceylan, bu kez sessizliğini bozdu. Katıldığı YouTube programında ayrılık sürecini tüm içtenliğiyle anlatan Ceylan, dinleyenlerin duygularına hitap eden ifadelerde bulundu. “Ben ailemi karşıma aldım, onun için…” diyen Ceylan, yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle ifade etti: “O, morali bozulunca ailesinin yanına gitti. Benim gidecek bir ailem yoktu. O an kendi kendime ‘Senin kimsen yok’ dedim ve çok kırıldım.”

VAAFLARIN BOŞLUĞU

Erbil’in ilişki boyunca sıkça dile getirdiği “Ben senin ailenim, seni asla bırakmam” sözlerinin sadece boş birer ifade olduğunu vurgulayan Ceylan, ayrılık sonrası yaşadığı yalnızlığı da gözler önüne serdi. Ünlü şovmenin kızlarıyla yaptığı kahvaltıya atıfta bulunan Ceylan, “Onun bir ailesi var, ama ben tek başımayım” diyerek derin bir kırgınlık içinde olduğunu belirtti.

FEDAKARLIKLAR VE YALNIZLIK

İlişkisi uğruna ailesini karşısına alacak kadar büyük bir adım atan Gülseren Ceylan, yaptığı fedakârlığın karşılığını göremediğini dile getirerek, “Bazı insanlar kalabalık yalnızlıktan yakınıyor, ben sessizliğin tam ortasında yalnız kaldım” ifadeleriyle duygusal bir kapanış yaptı.