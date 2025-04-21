Gülsüm Kabadayı’nın Fedakarlığıyla “Bi Umut” başlıyor

FILM ÇEKİMLERİ ANTALYA’DA BAŞLADI

Hastanede karşılaştığı konuşamayan, yürüyemeyen ve felçli bir Rus gence 10 yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın hikayesini anlatan “Bi Umut” filminin çekimleri Antalya’da başladı. Bu projeye uzun bir aradan sonra katılan Arzum Onan, filmde Gülsüm Kabadayı’nın yakın arkadaşlarından biri olan “Fatma” karakterini canlandırıyor.

BAŞROLDE HÜLYA DUYAR VE RUS OYUNCU

Doktorların “en fazla üç ay yaşar” diyerek umudunu kestiği hasta gence kol kanat geren Gülsüm Kabadayı’ya usta oyuncu Hülya Duyar hayat veriyor. Ayrıca, Rus oyuncu Leon Kemstach, filmde “Umut” karakteriyle Türk izleyicisiyle ilk kez buluşacak. Filmde Gülsüm Kabadayı’nın oğulları rollerinde Celal Öztürk, Hayat Van Eck ve Gürberk Polat yer alıyor.

KAPSAMLI OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda, Fikret Kuşkan, Yüsra Geyik, Mehmet Esen, Füsun Kostak, Necmi Yapıcı, Anna Andrusenko, Bora Kırkım, Yağız Terzi, Birce Bircan ve Levent Ülgen gibi isimler de dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Gökhan Arı’nın oturduğu projenin senaryosu Mert Dikmen ve Mustafa Uslu tarafından yazıldı. Filmin yapımcılığını NBU Gold AŞ, Rumble Medya ve Dijital Sanatlar üstleniyor.

ANTALYA’DAN RUSYA’YA UZANAN ÇEKİMLER

Gülsüm Kabadayı’nın yaşadığı Antalya’da başlayan çekimlerin ilerleyen haftalarda Rusya’da devam etmesi planlanıyor. Filmin, 2025 yılı sonunda sinemaseverlerle buluşması hedefleniyor.