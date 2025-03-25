Gültekin Alan Cinayet Planını İtiraf Etti

özgecan aslan cinayeti ve sanıkların ifadeleri

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Özgecan Aslan’ın katili olarak hüküm giyen Gültekin Alan, cezaevinde katilin öldüğüne dair ifadeler verdi. İddialarına göre, “Biz bu cinayeti işlemeye 4 kişi birlikte karar verdik. Birisi Ferat Y., birisi Ahmet Tekin B., diğeri de Adem Ç. Silahı cezaevine getirttiren Ahmet Tekin B. ile silahın masraflarını ödeyen Ferat Y. oldu” şeklinde konuştu. Özgecan Aslan, 20 yaşında üniversite öğrencisiydi ve öldürüldüğü minibüste gerçekleştirilen bu cinayet, Türkiye’de büyük yankı bulmuştu. Gültekin Alan, Adana Cezaevi’nde, Özgecan Aslan’ın katili Ahmet Suphi Altındöken’i öldürmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına mahkum edildi.

davanın yeniden bağlantıları ve mahkemenin kararları

Ahmet Suphi Altındöken, 11 Nisan 2016’da cezaevinde, Gültekin Alan’ın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Alan, ayrıca Altındöken’in babası Necmittin Altındöken’i de yaraladı. Dava kapsamında, infaz koruma memuru Hacı Ahmet Ö., silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin B. ve diğer sanıklar hakkında da yargı süreçleri devam etti. Gültekin Alan, “tasarlayarak adam öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yerel mahkemenin verdiği kararın onanmasına karar verirken, diğer sanıklar için ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

yargı süreci ve sanıkların savunmaları

Davası tekrar açılan Gültekin Alan, daha önceki ifadelerinin her biriyle çelişen yeni iddialarda bulundu: “Cinayeti işlemeye 4 kişiyle karar verdik. Birisi Ferat Y., bir diğeri Ahmet Tekin B., diğeri de Adem Ç.’dir” dedi. Ancak, yerel mahkeme sanığın savunmalarını inandırıcı bulmadı ve verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını yine onayladı. Üzerine düşen diğer sanıkların beraatine yönelik kararın gerekçesi ise, delil yetersizliğiydi.

mahkeme kararının gerekçesi

Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Gültekin Alan’ın ifadesinde yer alan diğer sanıkların suçlamalarıyla ilgili başkaca delil bulamayarak beraat kararı verdi. Mahkeme, sanıkların cezalandırılabilmesi için suçun kesin bir şekilde ispat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gültekin Alan’ın çelişkili beyanları ve diğer sanıkların istikrarlı savunmaları, beraat kararının temelini oluşturdu. Son raporlarda ise Gültekin Alan’ın silahı cezaevine nasıl soktuğuna dair bir görüntü elde edilemediği ifade edildi.