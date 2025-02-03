Gültekin Cinayeti Davasında Yargıtay İtirazı

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZDA BULUNDU

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili sanık Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasına itiraz etti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gültekin’in öldürülmesine dair davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin 10 Mart 2023 tarihindeki kararını inceledi ve sanık Cemal Metin Avcı’ya “tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan verilen cezanın bozulmasına karar verdi. Daire, başka bir sanık olan Mertcan Avcı’nın “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan aldığı 4 yıl hapis cezasını ise onayladı.

BAŞSAVCILIK CEZANIN ONANMASINI TALEP ETTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı’ya ilişkin cezayı bozan karara itirazında, sanık ile Pınar Gültekin arasında evlilik dışı bir ilişki olduğu ve Gültekin’e zaman zaman maddi yardımlarda bulunduğu kaydedildi. İtirazda, sanığın ilişkilerinin ifşa olmasından duyduğu endişe nedeniyle Gültekin’i öldürme kararı aldığı ve bu kararın “sebat ettiği” aktarılıyor. “Sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır.” ifadelerine yer verilen itirazda, Cemal Metin Avcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi.

İTİRAZ YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ İNCELEMESİNDE

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından incelenecek. Daire, Cemal Metin Avcı hakkındaki bozma kararını kaldırarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onaylayabilir. Dairenin itirazı reddetmesi durumunda ise dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından değerlendirilecek.