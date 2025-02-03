More
Gündem

Gültekin Davasında Bozma Kararına İtiraz Geldi

gultekin-davasinda-bozma-kararina-itiraz-geldi

YARGITAY’DAN ÖNEMLİ KARAR

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gültekin’in öldürülmesine dair davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin 10 Mart 2023 tarihli hükmünü incelemiş ve sanık Cemal Metin Avcı’ya yönelik “tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesine aykırı bir şekilde bozmuş.

BAŞKA SANIK İLE İLGİLİ KARAR

Diğer sanık Mertcan Avcı’nın ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan aldığı 4 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanmış. Dairenin kararı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasını içeren karara itirazda bulunmuş.

ÖNEMLİ

Gündem

BIST 100 Endeksi Gün Ortasında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk bölümünde yüzde 1,81 düşerek 9.823,52 puana geriledi.
Gündem

2025 Fitre Miktarı Diyanet Tarafından Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025-2026 yılı Ramazan dönemi için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.