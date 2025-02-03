Gültekin Davasında Bozma Kararına İtiraz Geldi

YARGITAY’DAN ÖNEMLİ KARAR

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gültekin’in öldürülmesine dair davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi’nin 10 Mart 2023 tarihli hükmünü incelemiş ve sanık Cemal Metin Avcı’ya yönelik “tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesine aykırı bir şekilde bozmuş.

BAŞKA SANIK İLE İLGİLİ KARAR

Diğer sanık Mertcan Avcı’nın ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan aldığı 4 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanmış. Dairenin kararı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasını içeren karara itirazda bulunmuş.