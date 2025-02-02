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Gültekin Kararında Haksız Tahrik İndirimi Tartışması

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GÜLTEKİN AİLESİ AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Gültekin ailesinin temsilcisi olan avukat Rezan Epözdemir, önemli bir açıklama yaptı. Dosya kapsamında, sanık Cemal Metin Avcı’ya tasarlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini dile getirdi. Diğer sanık Mertcan Avcı’nın ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 4 yıl hapis cezası aldığını hatırlattı.

KARAR TEMYİZ EDİLDİ

Epözdemir, verilen kararın taraflarca temyiz edildiğini ve dosyanın Yargıtay’a iletildiğini belirtti. Ayrıca konuyla ilgili olarak, “Canavarca hisle öldürmedi, haksız tahrik indirimi uygulanmalı” açıklamasında bulundu. Bu durum, davanın seyrini etkileyebilecek önemli bir değerlendirme olarak öne çıkıyor.

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