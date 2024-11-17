Gültekin Uysal Tekrar DP Genel Başkanı

DEMOKRAT PARTİ KONGRESİNDE GÜLTEKİN UYSAL YENİDEN GENEL BAŞKAN
Demokrat Parti’nin 15. Olağan Büyük Kongresi gerçekleştirildi. Kongrede Gültekin Uysal, Genel Başkanlığa yeniden seçildi. Ancak, boş durmayan İlay Aksoy’un genel başkan adaylığı için topladığı imzalar kabul edilmeyince, kongrede gergin anlar yaşandı.
GERGİN ANLAR YAŞANDI
İlay Aksoy’un adaylığına ilişkin gelişmeler, kongre gündemini etkiledi ve katılımcılar arasında tartışmalara yol açtı. Adaylık süreci, partinin geleceği üzerine önemli bir tartışma konusu haline geldi.