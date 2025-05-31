Gültekin Uysal, Türkiye’deki Rejim Üzerine Eleştirilerde Bulundu

KONGREDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partinin 7’inci Olağan Eskişehir il kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Uysal, “Sandıktan çıkamayacağını anladıkları anda milletin iradesine, darbeler sadece apoletlilerin, üniformalıların darbesi olmadığı gibi iktidarların da darbe yapabileceğini anladığımız günlerden geçiyoruz.” ifadesini kullandı. Kongre, Taşbaşı Kırmızı Salonda gerçekleştirildi ve mevcut Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan tek aday olarak yeniden seçime girdi. Uysal, terör örgütü PKK ile yapılan görüşmelere tepki göstererek, Türkiye Cumhuriyeti’nin başına çorap örülmek istendiğine dikkat çekti.

İKTİDARA YÜKLENİYOR

Uysal, siyasi partilerin demokrasiyi sadece lehlerine işledikleri müddetçe kabul ettiğini belirtti. “Darbeyi sadece apoletliler yapmaz” diyerek Türk demokrasisi üzerinde oynanan oyunlara vurgu yaptı. İstanbul’da 2019’daki seçim iptallerini hatırlatan Uysal, “Hepimiz bu siyasi süreçlerin içindeyiz. Sandık nedir biliriz.” diyerek sandık süreçleriyle ilgili deneyimlerini aktardı. Uysal, Türkiye’deki keyfi rejimin adını koyma mecburiyetinde olduklarına dikkat çekti.

Bireylerin geleceği için endişe duyduğunu ifade eden Uysal, iktidarın tek gayesinin kendi varlıklarını sürdürmek olduğunu belirtti. “Türkiye diye bir dertleri yok.” diyen Uysal, emekli, işçi ve kadınların sorunlarının dikkate alınmadığını vurguladı. Uysal, bu iktidarın hukuku siyasetin bir aparatı haline getirdiğini ve sandıktan çıkamayacağını anladığında gerçek yüzlerini gösterdiğini belirtti.

TERRÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELE VURGUSU

Uysal, PKK’nın yakın dönemdeki tutumunu eleştirerek, “Kendi katlettikleri PKK kurucularından Ali Haydar Kaytan’ı şehit ilan etmişler.” dedi. Uysal, “Devlet Bahçeli, Öcalan ve Erdoğan ittifakı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başına bir çorap örmenin çalışması içinde.” diyerek bu durumun tehlikelerine dikkati çekti. Uysal, tüm bu gelişmelere karşı halkı uyarmanın gerekliliğini savundu.