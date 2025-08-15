Gültepe Mahallesi’nde Kedi Kurtarıldı

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde yer alan sanayi sitesinde, bir iş yerine ait yaklaşık 4 metrelik havalandırma boşluğunda sıkışan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. “Kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar, durumu fark etti ve itfaiye ekiplerine bildirdi.”

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILIYOR

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, hemen kurtarma operasyonuna başladı. Ekipler, “Kurtarma çalışması yaklaşık bir saat sürdü ve titiz bir çalışma ile kedi bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı.” Havalandırma boşluğuna indirilen seyyar merdiven yardımıyla kedi güvenli bir şekilde kurtarıldı.

KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, vatandaşlar arasında yaşanan bir yardımlaşmanın güzel bir örneğini oluşturdu.