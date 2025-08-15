Haberler

Gültepe Mahallesi’nde Kedi Kurtarıldı

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde yer alan sanayi sitesinde, bir iş yerine ait yaklaşık 4 metrelik havalandırma boşluğunda sıkışan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. “Kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar, durumu fark etti ve itfaiye ekiplerine bildirdi.”

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILIYOR

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, hemen kurtarma operasyonuna başladı. Ekipler, “Kurtarma çalışması yaklaşık bir saat sürdü ve titiz bir çalışma ile kedi bulunduğu yerden sağ salim çıkarıldı.” Havalandırma boşluğuna indirilen seyyar merdiven yardımıyla kedi güvenli bir şekilde kurtarıldı.

KEDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay, vatandaşlar arasında yaşanan bir yardımlaşmanın güzel bir örneğini oluşturdu.

ÖNEMLİ

Haberler

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Hazırlanıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp düzenliyor. Takım, üçüncü gününde teknik antrenmanlara başladı ve sezona iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Haberler

Batman 3 Yeni Otobüs Ekledi

Batman Belediyesi, şehir içi ulaşımı güçlendirmek için filosuna 3 körüklü otobüs kattı. Vali Canalp, bu araçların hijyen ve konfor standartlarını yükselttiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.