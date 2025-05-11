Gülyalı’da Dragon Bot Yarışları Yapıldı

YARIŞLARIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde 2. Dragon Bot Yarışları gerçekleşti. Yarış, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi ve Gülyalı’daki Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde yapıldı. Heyecanın ve adrenalin dolu anların yaşandığı bu organizasyona 42 takım ve 504 sporcu katıldı.

SPORCULARIN MÜCADELESİ VE ÖDÜLLER

Ordu Valisi Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in startını verdiği yarışta, sporcular dereceye girmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Yarışların ardından, dereceye giren sporculara ödülleri dağıtıldı. Güler, bu yıl düzenlenen ikinci organizasyon hakkında, “Bugün burada şehrimizde ikincisi düzenlenen dragon bot yarışlarının heyecanını yaşıyoruz. Yapılan bu organizasyon aslında şehrimizin spora ne kadar yatkın ve bir o kadar da istekli olduğunu gösteriyor” açıklamasını yaptı.

GELECEKTEKİ ORGANİZASYONLAR

Güler, şehirde bu tür organizasyonların devam edeceğini ifade ederek, dereceye giren sporcuları da tebrik etti. Yarışların, bölgede sporun gelişimine katkı sağladığı ve katılımcıların motivasyonunu artırdığı vurgulandı. Bu tür etkinlikler, bölgenin spora olan ilgisini artırıyor ve yine farklı dallarda yarışmalar düzenlenmesi planlanıyor.