Gülyalı’da Fındık İşçisinden Biri Kayboldu

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN İŞÇİLERDEN BİRİ KAYBOLDU

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi yaşayan mevsimlik tarım işçilerinden biri kayboldu. Batman’dan fındık toplamak amacıyla bölgeye gelen mevsimlik tarım işçileri M.Y. ve Y.K, akşam saatlerinde fındık hasadının ardından serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra bu iki kişinin gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Vatandaşların da katkısıyla sudan çıkarılan Y.K, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Y’nin bulunması için ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Balıkçılar, denizden ağ bırakarak çalışmalara destek verdi. Dalgıçlar da arama kurtarma çalışmalarına katıldı fakat herhangi bir sonuç alınamadı. Çalışmalar, ara vermek zorunda kaldı.