Gümeli’de Otomobil Şarampole Devrildi

KAZA NOKTASI VE YARALILAR

Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesinde yayla yolunda meydana gelen bir kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza, Gümeli Bölüklü Karatepe yayla yolu arasında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Bölüklü Yaylası’ndan Gümeli merkezine doğru seyreden Şener D. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 80 metre şarampole devrildi.

OLAĞANÜSTÜ YARDIM EKİPLERİ GÖREVE KOYULDU

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Şener D. ile yanındaki yolcular Nurcan D. ve Tolga D. sağlık durumu ile ilgili müdahaleler için hemen olay yerine çağrılan jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından desteklendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri, yaralıların tedavi sürecine devam ediyor. Kazanın nedenleri ile ilgili incelemeler sürüyor.