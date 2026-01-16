Gümrük Muafiyeti Öncesi Piyasalarda Fiyat Artışı Yaşanıyor

YURT DIŞI ALIŞVERİŞLERİ ARTAN FİYATLARLA İTHAM EDİLİYOR

Yurt dışı alışverişlerdeki 30 Euro’luk gümrük muafiyetinin kaldırılması, henüz yürürlüğe girmeden piyasada belirgin fiyat artışlarına neden oldu. 6 Şubat itibarıyla geçerli olması planlanan karar, bireysel ithalatı kapsıyor; bu durum ise birçok yerli satıcı ve ithalatçı firmanın durumu fırsat olarak gördüğü iddialarını ortaya çıkardı. Bu durum tepkilere yol açtı.

ÇİN MENŞELİ ÜRÜNLERDEKİ FİYAT ARTIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Karar açıklandığı gün, özellikle Çin menşeli ürünlerin Türkiye’deki satış fiyatlarında kısa bir süre içinde yüzde 100’ü aşan artışların yaşandığı gözlemlendi. Tüketiciler, çoğu ürün grubunda fiyatların 2-3 katına çıkarak artış gösterdiğini dile getiriyor.

ZAM YAPILAN ÜRÜNLERİN KÜNYESİ

Yapılan zamlar arasında en çok güneş gözlüğü, kulaklık, küçük elektronik aksesuarlar, telefon kılıfları, şarj cihazları, mutfak gereçleri ve ev dekorasyon ürünlerinin öne çıktığı ifade ediliyor. Vergi hesaplamalarının ortaya koyduğu rakamlar da fiyat artışlarının boyutunu tartışmaya açıyor. Örneğin, Çin’de yaklaşık 160 TL’ye satılan bir güneş gözlüğü, gümrük vergisi ve KDV dahil Türkiye’ye en fazla 230-240 TL maliyetle girmekte. Ancak, aynı ürün veya markanın benzer modelleri mağazalarda ve e-Ticaret sitelerinde 2.500 ile 3.000 TL arasında satılıyor.

ELEKTRONİK ÜRÜNLERDEKİ FİYAT FARKLILIĞI

Benzer bir durum elektronik ürünlerde de görülüyor. Çin’de 300-400 TL civarında satılan bir kablosuz kulaklığın, tüm vergilerle birlikte Türkiye’ye giriş maliyeti 500-550 TL’yi geçmiyor. Ancak, bu ürünlerin raf fiyatları 2.000 TL’nin üzerinde olabiliyor.