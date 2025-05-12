Gümrük Muhafaza Kaçakçılığa Geçit Vermiyor

TİCARET BAKANLIĞI HIZLA MÜDAHALE EDİYOR

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, bu yılın ilk dört ayındaki operasyonlarla 16,5 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu kaçakçılığını durduruyor. Bakanlığın yaptığı açıklamalara göre, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, ülke ekonomisine zarar veren ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türüne karşı sıkı bir mücadele yürütüyor. Kaçakçılığın önlenmesi, haksız rekabet ortamı yaratılmasını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla bu operasyonlar gerçekleştiriliyor.

ÖNEMLİ RAKAMLARLA BAŞARI

Ocak-nisan döneminde yapılan 2 bin 349 farklı operasyonda, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 76 oranında bir artışla 16,5 milyar liralık kaçakçılık faaliyeti engellenmiş durumda. Operasyonlar sırasında ele geçirilen maddeler arasında 11,4 ton uyuşturucu madde, 71 milyon 221 bin tütün mamülü ve içki, 28 milyon 476 bin tekstil malzemesi ile 17 milyon 936 bin çeşit eşya yer alıyor. Bunların yanı sıra, canlı hayvanlardan elektronik eşyalara, tarihi eserlerden tekstil ürünlerine kadar geniş bir kapsamda kaçak eşya ele geçiriliyor.

AİDATLI OPERASYONLARDA AŞIRI ARTARAK BAŞARI SAĞLANIYOR

Geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarla birlikte, geçen yılın aynı ayına oranla yaklaşık yüzde 231 artışla 3,9 milyar liralık ticari eşya ve uyuşturucu madde kaçakçılığının önüne geçildi. Bu operasyonlarda 1,4 ton uyuşturucu madde, 13 milyon 810 bin tekstil malzemesi, 2 milyon 58 bin çeşitli eşya ve 211 lüks araç gibi birçok ürünün kaçakçılığına engel olunmuş durumda. Gümrükler Muhafaza birimleri, bu başarılarıyla kaçakçılığa karşı durmaya ve toplumun güvenliğini sağlamaya devam ediyor.