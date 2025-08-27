Gümrük Vergileri Artışı Hindistan’ı Etkileyecek

ABD’DEN HİNDİSTAN’A GÜMRÜK VERGİSİ ARTIRIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’ın Rusya’dan petrol ithalatına devam etmesi üzerine Hindistan’dan ABD’ye ihraç edilen ürünlere ilave olarak yüzde 25 gümrük vergisi getirdi. Bu kararın ardından Hindistan’ın ABD’ye yaptığı ihracatta gümrük vergisi oranı yüzde 50’ye yükseldi. Trump’ın bu kararı, Hindistan’ın ekonomik büyümesini ve ithalatını olumsuz etkileyecek bir durum olarak değerlendiriliyor.

İHRACATÇILAR FARKLI PAZARLARA YÖNLENDİRİLECEK

Hindistan Ticaret Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama yapılmadı; ancak anonim bir Ticaret Bakanlığı yetkilisi, devletin gümrük vergilerinden etkilenen ihracatçılara destek sağlayacağını belirtti. Ayrıca, satıcıların ticaretlerini çeşitlendirerek, Çin, Latin Amerika ve Orta Doğu gibi farklı pazarlara yönlendirileceği ifade edildi. Hindistan’ın ABD’den ithal ettiği ürünlerde ortalama yüzde 7,5 gümrük vergisi uygulandığı biliniyor.

SON TARİH ÖNCESİNDE ÜRÜNLER MUAF TUTULACAK

ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP), son tarih öncesinde Hindistan’dan ABD’ye gönderilen ürünlerin üç hafta boyunca yeni gümrük vergilerinden muaf olacağını açıkladı. Bu ürünler 17 Eylül tarihine kadar daha düşük gümrük vergileri ile ABD’ye giriş yapabilecek. Gümrük vergilerinden muaf tutulacak ürünler arasında çelik, alüminyum, binek taşıtlar ve bakır gibi ürünler yer alıyor.

HİNDİSTAN’IN İHRACATINA ETKİSİ BÜYÜK OLACAK

Hindistan’daki ihracatçılar, gümrük vergilerindeki ani artışın Hindistan’ın ABD’ye 87 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık yüzde 55’ini etkileyeceğini düşünüyor. Hindistan İhracat Kurumları Federasyonu Başkanı S. C. Ralhan, tekstil, kimyasal ve deri sektörlerindeki ürünlerin yüzde 30 ila 35 oranında fiyat dezavantajı yaşayacağını belirtirken, Hindistan hükümetine düşük maliyetli kredilerin uzatılması ve kredi erişiminin kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

TARAFLARIN DİPLOMATİK GÖRÜŞMELERİ

Gümrük vergisi artışı öncesinde ABD ve Hindistan arasında beş farklı oturum gerçekleştirilmişti. Hint yetkililer, gümrük vergilerinin diğer ticaret ortaklarına uygulanan yüzde 15 seviyesinde kalmasını talep etti. Ancak iki taraf da birbirlerini yanlış siyasi kararlar almakla ve ticaret görüşmelerindeki mesajları kaçırmakla suçladı. Geçtiğimiz yıl, ABD ve Hindistan arasındaki ticaret hacmi 129 milyar dolara ulaşırken, ABD tarafında 45,8 milyar dolarlık bir ticaret açığı kaydedildi.