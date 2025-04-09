GÜMRÜK VERGİLERİ RESMEN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıklamış olduğu ülkelere özel gümrük vergileri resmen yürürlüğe girdi. Çin’e uygulanan yüzde 50’lik ek gümrük vergisinin uygulanmaya başlaması ile birlikte ABD’nin Çin mallarına uyguladığı toplam gümrük vergisi oranı yüzde 104’e ulaştı.

TARİFELERİN UYGULAMAYA GİRMESİ

Trump’ın tüm ülkelere uygulanacak yüzde 10’luk temel gümrük vergisi 5 Nisan’da yürürlüğe girdi. Ülkelere özel belirlenen tarifeler ise 9 Nisan’da Türkiye saati ile 07.00 itibarıyla uygulanmaya başlandı. Bazı ülkelere uygulanacak gümrük vergisi oranları açıklanırken, Avrupa Birliği için yüzde 20, Sırbistan için yüzde 37, İngiltere için yüzde 10, Vietnam için yüzde 46, İsrail için yüzde 17, Güney Afrika için yüzde 30, Japonya için yüzde 24, Norveç için yüzde 15, Tayvan ve İsviçre için yüzde 32, Çin için ise yüzde 34 olarak belirlendi. Türkiye, yüzde 10’luk temel gümrük vergisi uygulanan ülkeler arasında yer aldı.

Trump’ın uluslararası ticarette adaleti sağlamak adına aldığı bu karar, Çin tarafından misilleme ile yanıt buldu. Çin Maliye Bakanlığı, Trump’ın yüzde 34’lük gümrük vergisi uygulamasına karşı 10 Nisan’dan itibaren tüm ABD mallarına aynı oranda gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, Çin’in bu misillemesine, “Oysa ben, ABD’ye karşı uzun süredir devam eden bu haksız vergi uygulamalarının üzerine misilleme yapan her ülkenin, anında çok daha yüksek ek vergilerle karşılaşacağı konusunda açıkça uyarmıştım” sözleriyle tepki gösterdi.

ÇİNİN KARARINA CEVAP VERİLDİ

Trump, eğer Çin, ABD’ye uyguladığı yüzde 34’lük misilleme vergisini 8 Nisan’a kadar geri çekmezse, 9 Nisan’dan itibaren Çin’e yüzde 50 oranında ek bir vergi uygulanacağını duyurmuştu. Çin Ticaret Bakanlığı ise Trump’ın bu tehdidine karşı, “Çin, haklarını ve çıkarlarını korumak için kararlılıkla karşı önlemler alacaktır” açıklaması yaptı. Bakanlık, “ABD’nin Çin’e yönelik gümrük vergilerini artırma tehdidi, hata üstüne hatadır. Bu, Amerikan tarafının şantajcı doğasını bir kez daha ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verdi. Çin, ABD’nin yanlış yolda ilerlemesi durumunda sonuna kadar savaşacaklarını belirtti.