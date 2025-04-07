Gümrük Vergisi Kaosu Devam Ediyor

TRADE TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri hakkında sürmekte olan tartışmalar devam ediyor. Son gelişmelere göre, Avrupa Birliği, Trump’ın yeni tarifelerini 90 gün boyunca askıya almayı değerlendiriyor. Bu iddialar sonrası Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, CNBC muhabiri Eamon Javers’a açıklamalarda bulundu. Leavitt, bazı medya kuruluşlarında yer alan bir başlığı “yalan haber” olarak nitelendirdi.

TRUMP’TAN CEVAP PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yanıt niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, Fox Business sunucusu Maria Bartiromo’nun bulunduğu bir videoya yer verdi. Videoda Bartiromo, ekonomik gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yaptı ve “Faiz oranları düşüyor, petrol fiyatları düşüyor, düzenlemeler gevşetiliyor.” şeklinde yorumda bulunurken, “Başkan Trump geri adım atmayacak.” dedi. Bu durum, Trump’ın kararlılığına dikkat çekti.

ABD’NİN TİCARET POLİTİKALARI

Trump ayrıca yanıtlama paylaşımına bir video ekledi. Videoda gazetecilere konuşan Trump, “ABD, ticarette bu kadar büyük miktarda para kaybedemez ve aynı zamanda Avrupa ülkelerini korumak için NATO’ya büyük harcamalar yapamaz.” ifadelerini kullandı. Bu ifadeler, ABD’nin ticaret politikalarına dair önemli bir duruş sergiliyor.