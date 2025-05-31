Gümrük Vergisi Oranı Yüzde 50’ye Çıkıyor

TRUMP, GÜMRÜK VERGİLERİNİ ARTIRIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranını yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağını açıkladı. Bu değişikliğin 4 Haziran’dan itibaren yürürlüğe gireceğini belirten Trump, açıklamalarını kendi Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptı.

ÇELİK VE ALÜMİNYUM SEKTÖRLERİ DAHA GÜÇLÜ DÖNÜYOR

Trump, bu adımın kendisi için “büyük bir onur” olduğunu ifade ederken, ABD’nin çelik ve alüminyum sektörlerinin bugüne kadar hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geri döndüğünü vurguladı. “Bu karar, muhteşem çelik ve alüminyum işçilerimiz için bir başka büyük ve harika haber olacak” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ TARİFELER DE DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı, daha önce de çelik ve alüminyum ithalatında yüzde 25 gümrük vergisi getiren başkanlık kararnamelerini imzalayarak başlatmıştı. Bu tarifelerin 12 Mart’ta yürürlüğe girmesi ile birlikte, Trump’ın çelik ve alüminyum politikası tartışma konusu olmuştu.