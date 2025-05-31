Gümrük Vergisi Yüzde 50’ye Çıkacak

ÇELİK VE ALÜMİNYUM VERGİLERİ YÜKSELİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 50’ye çıkaracağını açıkladı. Pennsylvania’da bir çelik üretim tesisinde düzenlenen etkinlikte, Trump, mevcut gümrük vergisinin yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltileceğini duyurdu. Bu adımın, ABD çelik endüstrisini ve ulusal arzı güçlendireceği ve Çin’e olan bağımlılığı azaltacağına inandığını aktardı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Başkan Trump, bu kararla ilgili düşüncelerini sosyal medya üzerinden de paylaştı. “Çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini yüzde 25’ten yüzde 50’ye yükseltmek benim için büyük bir onur. Bu karar, 4 Haziran Çarşamba günü itibarıyla yürürlüğe girecek” dedi. Trump, çelik ve alüminyum endüstrilerinin güçlü bir şekilde geri döndüğünü ifade etti.