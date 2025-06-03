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Gümrükler Uyuşturucu Ele Geçirdi

TARİHİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Ticaret Bakanlığı gümrük muhafaza ekipleri, Ağrı’daki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdikleri operasyonda 1 ton 870 kilogram uyuşturucu ele geçirerek tarihi bir başarı sergiledi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele için beşeri ve teknik kapasitenin güçlendirilmesi devam ediyor. Gümrükler muhafaza ekipleri, Gürbulak’taki operasyonda, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin türü uyuşturucu maddeyi yakaladı. Uyuşturucunun piyasa değeri 5 milyar 609 milyon lira olarak belirlendi. Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Bu yıl gerçekleştirilen çalışmalar, haziran ayında yoğun bir şekilde ilerledi. Gürbulak’taki son operasyon ile birlikte, toplamda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 17 ton 144 kilogram olarak kaydedildi ve bu miktarın değeri 19 milyar 911 milyon 394 bin 573 lira olarak belirlendi. Bu rakamlar, bir önceki döneme göre yüzde 234’lük artış gösterdi ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığını gözler önüne serdi.

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