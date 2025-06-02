Gümsan Projesi Çözüme Kavuşacak

GÜMSAŞ YAŞAM EVLERİ PROJESİ HEYECANI

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner, GÜMSAŞ Yaşam Evleri projesinin belirlenen ihale tarihi ile birlikte, kentteki konut probleminin önemli ölçüde çözüleceğini ifade etti. Başkan Soner, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve MHP İl Başkanı Mete Kaya ile birlikte belediye meclis üyeleri ile basın toplantısı düzenledi. İnönü Mahallesi’nde inşa edilmesi planlanan projenin ihale tarihini duyuran Soner, “Bu konu şehrimizde çok büyük gündemdi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü irade onun iradesiydi, onun talimatıyla bu noktaya geldik.” şeklinde belirtti.

İHALE TARİHİ VE PROJE HIZI

Başkan Soner, projenin tamamlanması ile kentteki konut sorununun büyük oranda hallolacağını vurguladı. Ayrıca, Toplu Konuk İdaresi Başkanlığı’na da teşekkür etti. AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Erdoğdu, proje ihalesinin 31 Temmuz’da yapılacağını açıkladı ve projenin en kısa zamanda tamamlanacağına inandığını ifade etti. MHP İl Başkanı Kaya ise ihale sürecine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, “Cumhur İttifakı’nın gücünü de bu süreçte hep birlikte yansıttık.” dedi.